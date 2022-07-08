Эксперт Роспотребнадзора: нет необходимости вводить коронавирусные ограничения в России

Необходимость вводить ограничения в России из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире отсутствует, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.

Семёнов подчеркнул, что вакцинация является основной мерой защиты.

«Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и вводить какие-то ограничения необходимости нет», — цитирует его РИА Новости.

Однако эксперт не исключил изменения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

«Нельзя исключить некоторого подъёма заболеваемости и у нас», — предупредил Семёнов.

Эксперт отметил, что с COVID-19 могу столкнуться те, у кого нет иммунитета, а также невакцинированные.

Ранее посол России в Риме Сергей Разов сообщил, что в Италии новым штаммом коронавируса заболели более 1 млн человек.

В целом в ряде стран Европы обеспокоены ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В марте аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.