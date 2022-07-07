Путин заявил о необходимости выработать общенациональную повестку поддержки ВС России

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В России необходимо выработать общенациональную повестку поддержки Вооружённых сил России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, Россия живёт обычной жизнью, в то время как военнослужащие рискуют жизнью в ходе специальной военной операции.

«Нужна общенациональная повестка поддержки Вооружённых сил. Это чрезвычайно важно, чтоб воины наши чувствовали эту поддержку», — цитирует РИА Новости выступление Путина на встрече с лидерами фракций Государственной думы.

Ранее российский лидер поддержал идею закрепить образ участников специальной военной операции на Украине в искусстве.

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