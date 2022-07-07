Президент России Владимир Путин поддержал идею приравнять военных ДНР и ЛНР к российским военнослужащим

Предложение высказал глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. На практике это реализуется», — приводит РИА Новости заявление Путина на встрече с руководителями фракций в Госдуме.

В марте российский лидер подписал федеральный закон, который наделяет участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.