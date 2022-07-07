В РСТ рассказали о направлениях для бюджетного отдыха

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Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал о направлениях для бюджетного отдыха.
В РСТ рассказали о направлениях для бюджетного отдыха
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«Если говорить об экономсегменте, на том же Чёрном море недельное размещение на двоих в недорогой частной гостинице на побережье обходится около 5 тыс. рублей. По состоянию на начало июля недельный отдых на двоих в Крыму начинается от 4,5 тыс. рублей, в Сочи — в районе 6 тыс. рублей. В целом у нас в стране достаточно много бюджетного отдыха», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, также есть экскурсионные поездки за 10—15 тыс. рублей на человека за два-три дня.

Кроме того, Уманский напомнил о формате глэмпинга, в котором работает много баз отдыха.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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