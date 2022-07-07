Из-за непогоды в Москве произошёл сбой в движении на участке зелёной ветки метро

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Департамент транспорта Москвы сообщил, что из-за непогоды в столице произошёл сбой в движении на участке зелёной ветки метро.
Из-за непогоды в Москве произошёл сбой в движении на участке зелёной ветки метро
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«На Замоскворецкой линии нет движения поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом», — говорится в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что к 18:08 движение было восстановлено и в настоящий момент вводится в график.

5 июля глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с НСН, что погода в столице скоро изменится. По его словам, гроза в столице знаменует постепенную смену погоды.

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