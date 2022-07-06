В Москве продлён «жёлтый» уровень погодной опасности
- РИА Новости
Это следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил о грозе и дожде в Москве.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с НСН, что погода в столице скоро изменится. По его словам, гроза в столице знаменует постепенную смену погоды.