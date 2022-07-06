В Москве предупредили о грозе и дожде

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В Москве ожидаются переменная облачность, дождь и гроза, температура воздуха — до +29 °С.
В Москве предупредили о грозе и дожде
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня мы ожидаем переменную облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в столице +27...+29 °С, по Московской области +25...+30 °С», — отметил Синенков.

Ожидается южный ветер 3—8 м в секунду.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с НСН, что погода в столице скоро изменится.

По его словам, гроза в столице знаменует постепенную смену погоды.

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