В Москве предупредили о грозе и дожде
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Сегодня мы ожидаем переменную облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в столице +27...+29 °С, по Московской области +25...+30 °С», — отметил Синенков.
Ожидается южный ветер 3—8 м в секунду.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с НСН, что погода в столице скоро изменится.
По его словам, гроза в столице знаменует постепенную смену погоды.