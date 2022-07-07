Путин заявил о возвращении в Россию многих уехавших ранее IT-специалистов

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Многие уехавшие из России IT-специалисты уже вернулись в страну, так как «дома лучше». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил о возвращении в Россию многих уехавших ранее IT-специалистов
  • РИА Новости

«То, что уезжают, ничего необычного тут нет... Кто-то напуган, кто-то сомневался, что здесь можно будет эффективно работать», — заявил он на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Путин подчеркнул, что успешная работа зависит от многих компонентов: поддержка государства, бытовые условия.

«Кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись, потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове, Ханты-Мансийске, а другое дело — у наших соседей», — отметил президент России.

Путин сказал, что в зарубежных странах «хорошо, но дома лучше».

Ранее российский лидер заявил, что бизнесу лучше делать инвестиции внутри России.

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