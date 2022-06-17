Путин призвал российский бизнес инвестировать внутри России

Бизнесу лучше делать инвестиции внутри России, выразил уверенность российский президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

Путин напомнил, что российские предприниматели, которые законно вывезли капитал за границу, теперь остались без своих денег.

«Инвестировать надо дома, в свою родную страну. А наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность этих вложений, мы так и будем делать», — подчеркнул Путин.

Ранее глава России предложил пересмотреть основания заключения под стражу и сроки предварительного следствия для предпринимателей.