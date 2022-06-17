Путин призвал российский бизнес инвестировать внутри России
- РИА Новости
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Путин напомнил, что российские предприниматели, которые законно вывезли капитал за границу, теперь остались без своих денег.
«Инвестировать надо дома, в свою родную страну. А наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность этих вложений, мы так и будем делать», — подчеркнул Путин.
Ранее глава России предложил пересмотреть основания заключения под стражу и сроки предварительного следствия для предпринимателей.