Путин предложил пересмотреть основания заключения предпринимателей под стражу

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Президент России Владимир Путин предложил пересмотреть основания заключения под стражу и сроки предварительного следствия для предпринимателей.
Путин предложил пересмотреть основания заключения предпринимателей под стражу
  • РИА Новости

«Необходимо пересмотреть основания по заключению предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия. Не секрет, что очень часто эти нормы применяются там, где нет объективной необходимости. В результате ещё на этапе следствия предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность или вовсе закрываться», — сказал глава государства, выступая на ПМЭФ.

В таких случаях, помимо прямых убытков и утраты рыночных позиций и рабочих мест, под ударом оказывается репутация компаний и их руководителей, пояснил он.

Глава государства также призвал на постоянной основе отказаться от плановых проверок предприятий, деятельность которых не связана с риском причинения вреда.

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

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