Невролог Толмачёва рассказала о вреде тренировок в жару

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Невролог Виктория Толмачёва рассказала, что тренировки в жару повышают потоотделение, увеличивают пульс, поднимают давление и сгущают кровь, что может привести к инсультам и инфарктам.
Невролог Толмачёва рассказала о вреде тренировок в жару
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Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

Для снижения риска развития патологий в жару Толмачёва порекомендовала заниматься в тени и делать выбор в пользу растяжки, пилатеса или йоги вместо силовых тренировок. 

Кроме того, необходимо пользоваться SPF-средствами, обтираться влажным полотенцем и восполнять водный баланс каждые 15 минут. В конце тренировки рекомендуется выполнять дыхательную гимнастику.

Ранее в беседе с URA.RU врач — эндокринолог-нутрициолог- диетолог Алексей Калинчев рассказал об особенностях употребления овощей.

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