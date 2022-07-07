Невролог Толмачёва рассказала о вреде тренировок в жару
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Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».
Для снижения риска развития патологий в жару Толмачёва порекомендовала заниматься в тени и делать выбор в пользу растяжки, пилатеса или йоги вместо силовых тренировок.
Кроме того, необходимо пользоваться SPF-средствами, обтираться влажным полотенцем и восполнять водный баланс каждые 15 минут. В конце тренировки рекомендуется выполнять дыхательную гимнастику.
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