Невролог Толмачёва рассказала о вреде тренировок в жару

Невролог Виктория Толмачёва рассказала, что тренировки в жару повышают потоотделение, увеличивают пульс, поднимают давление и сгущают кровь, что может привести к инсультам и инфарктам.

Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

Для снижения риска развития патологий в жару Толмачёва порекомендовала заниматься в тени и делать выбор в пользу растяжки, пилатеса или йоги вместо силовых тренировок.

Кроме того, необходимо пользоваться SPF-средствами, обтираться влажным полотенцем и восполнять водный баланс каждые 15 минут. В конце тренировки рекомендуется выполнять дыхательную гимнастику.

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