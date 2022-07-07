В Удмуртии построят новый технопарк

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Глава Удмуртии Александр Бречалов и председатель совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко заложили первый камень нового технопарка.
В Удмуртии построят новый технопарк
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Соглашение о реализации проекта на территории опережающего социально-экономического развития в Сарапуле было подписано на полях ПМЭФ-2022. Технопарк даст городу более 400 рабочих мест.

На первом этапе в технопарке начнут работать лаборатории научных опытов и экспериментальных исследований.

Также стало известно, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили вопросы промышленного развития региона, передаёт pravda-nn.ru.

«Из областного бюджета планируем направить на реализацию региональной программы развития промышленности 400 млн рублей. Рассчитываем на поддержку Минпромторга России по выделению сопоставимой суммы из федерального бюджета. Эти средства будут направляться на субсидии на компенсацию затрат на оборудование, затрат по лизингу, а также на докапитализацию регионального фонда развития промышленности», — сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что Ульяновская область и Чувашия заключили соглашения о сотрудничестве в сфере машиностроения.

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