Ульяновская область и Чувашия заключили соглашения о сотрудничестве в сфере машиностроения

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На Международной промышленной выставке «Иннопром-2022» ряд соглашений о сотрудничестве для развития импортозамещения и машиностроения подписали Ульяновская область и Чувашия.
Ульяновская область и Чувашия заключили соглашения о сотрудничестве в сфере машиностроения
  • РИА Новости

Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ульяновской области.

«Подписанные соглашения дадут возможность загрузить предприятия Ульяновский области новыми заказами, а нашим партнёрам — получить надёжных поставщиков необходимой продукции», — прокомментировал глава региона Алексей Русских.

Наряду с этим стало известно, что производители из Краснодарского края на «Иннопром-2022» заключили договоры на 5,6 млрд рублей. Об этом информирует сайт «Кубань 24».

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря этому современные производства появятся в Армавире, Краснодаре, Крымском и Павловском районах.

Ранее сообщалось, что Ростовская область заключила на «Иннопром-2022» соглашения более чем на 31 млрд рублей.

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