В Ростовской области рассказали о достигнутых на выставке «Иннопром-2022» результатах

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На Международной промышленной выставке «Иннопром-2022» Ростовская область заключила соглашения более чем на 31 млрд рублей.
В Ростовской области рассказали о достигнутых на выставке «Иннопром-2022» результатах
  • РИА Новости

Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на заявление губернатора региона Василия Голубева.

«Подавляющее, абсолютное большинство проектов связано с замещением той продукции, которую либо не производили, либо она перестала поставляться на территорию страны. Мы видим и на представленных на стендах проектах, и в практической жизни сегодня, что очевидный поворот в сторону импортозамещения экономики состоялся», — отметил Голубев.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что глава Роскачества Максим Протасов прокомментировал ситуацию с импортозамещением.

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