Фитнес-тренер Панов рассказал об ошибках при проработке мышц живота

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Эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT в России Руслан Панов рассказал об ошибках при проработке мышц живота.
Фитнес-тренер Панов рассказал об ошибках при проработке мышц живота
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В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что упражнения на пресс с участием поясницы и ног могут привести к болям в спине, поэтому нужно контролировать качество выполнения движений.

По его словам, при выполнении классического скручивания на пресс необходимо чётко соблюдать технику выполнения.

Панов также предупредил об ошибках при выполнении планок.

«Обычно люди её выполняют с прямым ногами и увеличенным лордозом поясницы. Такое выполнение не позволяет двигать таз вокруг оси тазобедренного сустава и сводит возможность работы прессом к нулю», — пояснил он.

Ранее в разговоре с Nation News доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что должен включать рацион для людей в возрасте старше 50 лет.

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