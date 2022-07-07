На забег «Ночная Казань» 16 июля зарегистрировались более 1,2 тысячи участников
- РИА Новости
Об этом сообщило «Реальное время» со ссылкой на исполком города.
Участники забега могут выбрать дистанцию 5 или 10 км, а для детей от трёх до деяти лет предусмотрены дистанции 300 и 600 м.
Маршрут пройдёт через самые живописные места города с ночной подсветкой — Кремлёвскую набережную, Казанский кремль, Дворец земледельцев, Центр семьи «Казан».
Старт забега будет на набережной реки Казанки около экстрим-парка «Урам».
Ранее сообщалось, что вместо Гран-при России на «Сочи Автодроме» пройдёт музыкальный фестиваль.