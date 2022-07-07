На забег «Ночная Казань» 16 июля зарегистрировались более 1,2 тысячи участников

Короткая ссылка
На забег «Ночная Казань», который пройдёт в столице Татарстана 16 июля, зарегистрировались более 1,2 тыс. участников из 119 городов и 37 регионов России. В забеге также примут участие граждане Колумбии и Гватемалы.
На забег «Ночная Казань» 16 июля зарегистрировались более 1,2 тысячи участников
  • РИА Новости

Об этом сообщило «Реальное время» со ссылкой на исполком города. 

Участники забега могут выбрать дистанцию 5 или 10 км, а для детей от трёх до деяти лет предусмотрены дистанции 300 и 600 м.

Маршрут пройдёт через самые живописные места города с ночной подсветкой — Кремлёвскую набережную, Казанский кремль, Дворец земледельцев, Центр семьи «Казан».

Старт забега будет на набережной реки Казанки около экстрим-парка «Урам». 

Ранее сообщалось, что вместо Гран-при России на «Сочи Автодроме» пройдёт музыкальный фестиваль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить