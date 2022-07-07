На забег «Ночная Казань» 16 июля зарегистрировались более 1,2 тысячи участников

На забег «Ночная Казань», который пройдёт в столице Татарстана 16 июля, зарегистрировались более 1,2 тыс. участников из 119 городов и 37 регионов России. В забеге также примут участие граждане Колумбии и Гватемалы.

Об этом сообщило «Реальное время» со ссылкой на исполком города.

Участники забега могут выбрать дистанцию 5 или 10 км, а для детей от трёх до деяти лет предусмотрены дистанции 300 и 600 м.

Маршрут пройдёт через самые живописные места города с ночной подсветкой — Кремлёвскую набережную, Казанский кремль, Дворец земледельцев, Центр семьи «Казан».

Старт забега будет на набережной реки Казанки около экстрим-парка «Урам».

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