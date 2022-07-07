В Москве оштрафовали главу муниципального округа Якиманка за дискредитацию ВС России

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал главу муниципального округа Якиманка Андрея Морева за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

«Глава муниципального округа Якиманка Морев А.З. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — информирует агентство.

В марте депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к УК, а также изменения в Кодексе об административных правонарушениях, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом.