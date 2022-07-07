В Москве оштрафовали главу муниципального округа Якиманка за дискредитацию ВС России

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Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал главу муниципального округа Якиманка Андрея Морева за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.
В Москве оштрафовали главу муниципального округа Якиманка за дискредитацию ВС России
  • РИА Новости

«Глава муниципального округа Якиманка Морев А.З. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — информирует агентство.

В марте депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к УК, а также изменения в Кодексе об административных правонарушениях, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом.

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