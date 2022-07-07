На участке строительства второй ветки БАМ запустили спецпоезд ВВО
- © Минобороны России
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Состав включает в себя два маневровых тепловоза марки ТЭМ18ДМ и ТЭМ2У, шесть вагонов самосвалов, которые вмещают 36 куб. метров скального грунта, а также вагон сопровождения.
Один рейс воинской думпкарной вертушки замещает около 20 рейсов самосвалов, что значительно ускоряет земляные работы на участке строительства БАМ-2 Улак - Верхнезейск. За одни сутки состав способен выполнить до трёх рейсов.
Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что в текущем году планируется перевезти около 158 млн т грузов по Восточному полигону.