В Минтрансе планируют перевезти около 158 млн тонн грузов по Восточному полигону в 2022 году
«Вы знаете, что БАМ и Транссиб, которые являются составной частью Восточного полигона, вот в прошлом году мы перевезли 144 млн тонн грузов, в этом году планируется 158 млн тонн», — приводит ТАСС его слова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Савельев добавил, что в следующем году объём перевозок грузов по Восточному полигону может достичь 173 млн тонн.
Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе начнут строительство Северного широтного хода в 2022 году.
Строительство участка от Надыма до Салехарда позволит в том числе соединить Северную и Свердловскую железные дороги, разгрузить Транссиб и БАМ.