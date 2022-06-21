В Минтрансе планируют перевезти около 158 млн тонн грузов по Восточному полигону в 2022 году

По Восточному полигону в текущем году планируется перевезти около 158 млн т грузов. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.

«Вы знаете, что БАМ и Транссиб, которые являются составной частью Восточного полигона, вот в прошлом году мы перевезли 144 млн тонн грузов, в этом году планируется 158 млн тонн», — приводит ТАСС его слова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Савельев добавил, что в следующем году объём перевозок грузов по Восточному полигону может достичь 173 млн тонн.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе начнут строительство Северного широтного хода в 2022 году.

Строительство участка от Надыма до Салехарда позволит в том числе соединить Северную и Свердловскую железные дороги, разгрузить Транссиб и БАМ.