Заммэра Москвы Ликсутов рассказал, когда замкнётся БКЛ

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что Большая кольцевая линия метро полностью замкнётся в 2022 году.

Об этом сообщает «Москва 24».

Он отметил, что пассажиры смогут воспользоваться новыми станциями уже в следующем году. Ожидается, что это будет самая лучшая транспортная инфраструктура в мире и по уровню качества, и по уровню интеграции с метро, со станциями пригородного железнодорожного транспорта и с наземным транспортом. Открытие БКЛ сэкономит жителям Москвы время до работы или учёбы.

Ликсутов добавил, что на уже открытых станциях Большой кольцевой линии отмечен рост пассажиропотока.

«Часть новых пассажиров — это люди, которых раньше не было на городском транспорте, то есть они передвигались, скорее всего, на личных машинах, не пользовались вообще городским транспортом. Часть пассажиров пришла с уже действующих станций метро, существенно их разгрузив, причём некоторые станции уже на 20%. Это очень хорошо, потому что станции были крайне перегружены и появилась новая альтернатива. Люди стали экономить время, стали экономить деньги и ушли с перегруженных станций, получив хорошую, качественную транспортную услугу», — отметил заммэра.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро составляет 95%.