Аналитики рассказали о популярности покупки недвижимости в ТиНАО в ипотеку
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Чаще всего заёмные средства привлекались покупателями многокомнатных квартир в новостройках — доля таких сделок достигла 79,7%.
На втором месте — трёхкомнатные квартиры (77,1%), наименьшая доля ипотеки — у студий (62,5%).
Средняя цена трёхкомнатной квартиры в проектах Новой Москвы в июне 2022 года составила 16 млн рублей.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.