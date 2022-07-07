Аналитики рассказали о популярности покупки недвижимости в ТиНАО в ипотеку

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За I полугодие 2022 года почти 80% сделок с многокомнатными квартирами в Новой Москве совершили с помощью заёмных средств.
Аналитики рассказали о популярности покупки недвижимости в ТиНАО в ипотеку
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Чаще всего заёмные средства привлекались покупателями многокомнатных квартир в новостройках — доля таких сделок достигла 79,7%.

На втором месте — трёхкомнатные квартиры (77,1%), наименьшая доля ипотеки — у студий (62,5%).

Средняя цена трёхкомнатной квартиры в проектах Новой Москвы в июне 2022 года составила 16 млн рублей.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.

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