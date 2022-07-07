«Почта России»: письма на старый адрес британского посольства в Москве не дойдут

Короткая ссылка
Письма и посылки, которые будут отправлены на старый адрес британского посольства в Москве, не дойдут. Об этом РИА Новости рассказали в «Почте России».
«Почта России»: письма на старый адрес британского посольства в Москве не дойдут
  • РИА Новости

«Почта доставляет почтовые отправления в соответствии с указанными на них адресами», — заявили в «Почте России».

Отмечается, что в случае некорректного указания адреса получателя корреспонденцию возвращают по адресу отправителя. 

Ранее посольство Великобритании в Москве получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1.

В свою очередь, британское посольство заявило, что считает актуальным свой старый адрес — Смоленская набережная, 10, несмотря на переименование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить