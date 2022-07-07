«Почта России»: письма на старый адрес британского посольства в Москве не дойдут
- РИА Новости
«Почта доставляет почтовые отправления в соответствии с указанными на них адресами», — заявили в «Почте России».
Отмечается, что в случае некорректного указания адреса получателя корреспонденцию возвращают по адресу отправителя.
Ранее посольство Великобритании в Москве получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1.
В свою очередь, британское посольство заявило, что считает актуальным свой старый адрес — Смоленская набережная, 10, несмотря на переименование.