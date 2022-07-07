Посольство Великобритании в России заявило, что считает актуальным свой старый адрес

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Посольство Великобритании в России заявило, что считает актуальным свой старый адрес — Смоленская набережная, 10, несмотря на переименование.
Посольство Великобритании в России заявило, что считает актуальным свой старый адрес
  • РИА Новости

Накануне посольство Великобритании получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1.

«Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», — прокомментировала изменения пресс-служба Великобритании в разговоре с РИА Новости. При этом на сайте дипмиссии указан такой адрес: 121099, Москва, Смоленская набережная, 10, Россия.

Ранее территории в районе посольства США в Москве присвоили название «площадь Донецкой Народной Республики».

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