Посольство Великобритании в России заявило, что считает актуальным свой старый адрес — Смоленская набережная, 10, несмотря на переименование.

Накануне посольство Великобритании получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1.

«Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», — прокомментировала изменения пресс-служба Великобритании в разговоре с РИА Новости. При этом на сайте дипмиссии указан такой адрес: 121099, Москва, Смоленская набережная, 10, Россия.

Ранее территории в районе посольства США в Москве присвоили название «площадь Донецкой Народной Республики».