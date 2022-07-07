Губернатор Брянской области сообщил о повреждении ЛЭП из-за обстрела села Некислицы

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о частичном повреждении линии электропередачи из-за обстрела села Некислицы, произошедшего 6 июля.

«В результате вчерашнего обстрела села Некислицы была частично повреждена линия электропередачи», — заявил Богомаз в Telegram-канале.

Он добавил, что бригада электриков приступила к её восстановлению.

Ранее Богомаз сообщил, что украинская сторона произвела артиллерийский обстрел приграничного села Некислица в Севском районе. Пострадавших нет.

Утром 5 июля в Брянской области произошёл артиллерийский обстрел села Зёрново Суземского района со стороны украинских войск.