Губернатор Брянской области сообщил о повреждении ЛЭП из-за обстрела села Некислицы

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о частичном повреждении линии электропередачи из-за обстрела села Некислицы, произошедшего 6 июля.
Губернатор Брянской области сообщил о повреждении ЛЭП из-за обстрела села Некислицы
  • РИА Новости

«В результате вчерашнего обстрела села Некислицы была частично повреждена линия электропередачи», — заявил Богомаз в Telegram-канале.

Он добавил, что бригада электриков приступила к её восстановлению.

Ранее Богомаз сообщил, что украинская сторона произвела артиллерийский обстрел приграничного села Некислица в Севском районе. Пострадавших нет.

Утром 5 июля в Брянской области произошёл артиллерийский обстрел села Зёрново Суземского района со стороны украинских войск.

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