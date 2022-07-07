Губернатор Брянской области сообщил о повреждении ЛЭП из-за обстрела села Некислицы
- РИА Новости
«В результате вчерашнего обстрела села Некислицы была частично повреждена линия электропередачи», — заявил Богомаз в Telegram-канале.
Он добавил, что бригада электриков приступила к её восстановлению.
Ранее Богомаз сообщил, что украинская сторона произвела артиллерийский обстрел приграничного села Некислица в Севском районе. Пострадавших нет.
Утром 5 июля в Брянской области произошёл артиллерийский обстрел села Зёрново Суземского района со стороны украинских войск.