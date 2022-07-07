В Новосибирске восемь самолётов ушли на запасные аэродромы из-за тумана. Об этом информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, из-за неблагоприятных метеоусловий в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина произошла задержка вылета девяти рейсов.

«Восемь воздушных судов направлены на запасные аэродромы в Красноярск и Барнаул», — отметили в прокуратуре.

В надзорном органе добавили, что в настоящее время работа аэропорта приведена в штатный режим.

Также Новосибирская транспортная прокуратура в аэропорту организовала выездной приём граждан и проверку исполнения перевозчиками законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров.

Ранее у самолёта, следовавшего рейсом Казань — Сочи, при посадке произошло частичное возгорание левого шасси.