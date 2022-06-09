Возгорание шасси произошло при посадке самолёта в Сочи

У самолёта, следовавшего рейсом Казань — Сочи, при посадке произошло частичное возгорание левого шасси, пострадавших при ЧП нет. Об этом заявили в операторе кубанских аэропортов «Аэродинамика».

«Во время посадки у пассажирского самолёта авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, произошло частичное возгорание левого шасси. Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на борту самолёта находился 191 пассажир.

В настоящее время аэропорт Сочи функционирует в штатном режиме с использованием второй полосы.

Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё один пострадал в результате падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края.