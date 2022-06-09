Возгорание шасси произошло при посадке самолёта в Сочи
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«Во время посадки у пассажирского самолёта авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, произошло частичное возгорание левого шасси. Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что на борту самолёта находился 191 пассажир.
В настоящее время аэропорт Сочи функционирует в штатном режиме с использованием второй полосы.
Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё один пострадал в результате падения частного легкомоторного самолёта в Манском районе Красноярского края.