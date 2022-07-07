В России за сутки госпитализированы 1272 человека с коронавирусом
- РИА Новости
Всего за 24 часа выявлено 3359 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 3150.
За сутки умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 44 заболевших.
Также за сутки выздоровели 3178 человек, накануне — 3437.
Ранее Минздрав России рекомендовал региональным властям до 10 июля обеспечить поэтапный перевод пациентов из медицинских организаций, перепрофилированных для лечения больных коронавирусом, в медучреждения, оказывающие помощь пациентам с инфекционными заболеваниями.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.