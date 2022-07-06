Представлен проект «Обучающие экспедиции» Клуба лидеров России

Представлен проект «Обучающие экспедиции», в рамках которого победители конкурса «Лидеры России» займутся решением социально-экономических задач в регионах.

Об этом сообщает «Взгляд».

В презентации участвовали гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, депутат Госдумы, председатель Клуба лидеров России «Эльбрус» и победительница конкурса Татьяна Дьяконова, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, зампред правительства Камчатского края и победительница конкурса «Лидеры России» Александра Лебедева.

«Мы заметили, что у выпускников конкурса «Лидеры России» есть большой интерес и желание попробовать себя, в том числе на государственной службе. В то же время мы видели запрос от регионов на решение сложных задач, которые требуют глубокой проработки и высокого уровня экспертизы», — заявил Комиссаров.

По его словам, в 2022 году «Обучающие экспедиции» запланированы в ЯНАО, Калининградской и Архангельской областях.

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Лидеры России» победили три топ-менеджера из Тюменской области.