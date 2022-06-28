В конкурсе «Лидеры России» победили три топ-менеджера из Тюменской области

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Три топ-менеджера из Тюменской области победили в четвёртом сезоне всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
В конкурсе «Лидеры России» победили три топ-менеджера из Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу конкурса.

«В числе победителей конкурса «Лидеры России» исполняющий обязанности директора института биологии Тюменского госуниверситета Олег Трофимов, проректор по экономике и финансам Тюменского индустриального университета Юрий Зазуля», — говорится в сообщении.

Ещё одним победителем конкурса стал директор по экономике и управлению эффективностью «ЗапСибНефтехима» компании «Сибур» Евгений Ямщиков.

Ранее «Взгляд» сообщил, что Артём Фирстов, лауреат конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей», стал врио министра строительства и жилищной политики Камчатского края.

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