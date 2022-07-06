Москва и КАМАЗ займутся развитием легкового транспорта

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Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта.
Москва и КАМАЗ займутся развитием легкового транспорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт издания «Аргументы и Факты».

Церемония прошла на заводе «Москвич».

«Теперь мы собственники, какими были раньше. И вместе с нашим технологическим партнёром наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием «Москвич», — сказал Собянин.

По его словам, производство планируют возобновлять в два этапа. На первом начнут осуществлять крупно-узловую сборку машин из дружественных стран, на втором — более глубокую локализацию процесса.

«Параллельно этим процессам, не дожидаясь даже первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы электромобилей под названием «Москвич», — уточнил мэр.

Со своей стороны, Когогин отметил, что до этого КАМАЗ принял решение о прекращении производства легковых машин, но всё равно занимался разработками в сфере электромобилей, передаёт НСН.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о возможности запуска производства автомобилей «Москвич» до конца года. Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума.

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