Автоэксперт прокомментировал планы правительства Москвы и КАМАЗа развивать легковой транспорт

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта.

«Мы оказались в новой, совершенно исторической ситуации, когда нам надо самостоятельно по большей степени развивать свой автопром», — отметил эксперт.

Он добавил, что в проекте, с одной стороны, участвует московское правительство, которое заинтересовано в его развитии, поскольку Москва является автомобильным рынком номер один.

«С другой стороны, КАМАЗ, у которого есть компетенции в создании грузовых автомобилей, но в данном случае они ещё занимаются довольно давно темой электромобилей... Насколько я понял, на первом этапе автомобили в Москве будут собираться методом крупноузловой сборки... В перспективе — это создание собственной платформы. И на этой платформе будут выпускаться самые разные машины», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что Собянин и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта.

Церемония прошла на заводе «Москвич».