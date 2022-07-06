РЭО проинвестирует строительство объектов по обращению с ТКО в Сибири

Короткая ссылка
РЭО подписал дорожные карты со всеми регионами Сибирского федерального округа (СФО) по строительству объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
РЭО проинвестирует строительство объектов по обращению с ТКО в Сибири
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Общая стоимость рассматриваемых инвестиционных проектов составляет более 50 млрд рублей, 95% от которых может быть предоставлено за счёт средств, полученных от размещения облигаций ППК РЭО, рассказал гендиректор предприятия Денис Буцаев.

Реализация проектов планируется через механизм концессионных соглашений.

По словам Буцаева, в активной стадии подготовки находится 27 комплексных объектов по обращению с ТКО, которые планируется построить в Сибири до конца 2024 года. Мощность обработки отходов составит более 4 млн т в год, утилизации — более 1,5 млн т в год.

Ранее НСН сообщала, что московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды выпустил доклад о состоянии окружающей среды в столице в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить