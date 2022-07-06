РЭО проинвестирует строительство объектов по обращению с ТКО в Сибири

РЭО подписал дорожные карты со всеми регионами Сибирского федерального округа (СФО) по строительству объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Об этом сообщает телеканал «360».

Общая стоимость рассматриваемых инвестиционных проектов составляет более 50 млрд рублей, 95% от которых может быть предоставлено за счёт средств, полученных от размещения облигаций ППК РЭО, рассказал гендиректор предприятия Денис Буцаев.

Реализация проектов планируется через механизм концессионных соглашений.

По словам Буцаева, в активной стадии подготовки находится 27 комплексных объектов по обращению с ТКО, которые планируется построить в Сибири до конца 2024 года. Мощность обработки отходов составит более 4 млн т в год, утилизации — более 1,5 млн т в год.

Ранее НСН сообщала, что московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды выпустил доклад о состоянии окружающей среды в столице в 2021 году.