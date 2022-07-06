Кардиолог Славущева рассказала о пользе сбалансированного питания для животных

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Ведущий ветеринарный врач Советской участковой лечебницы Екатерина Славущева рассказала, что сбалансированное питание поможет предотвратить развитие у питомца сердечно-сосудистых заболеваний.
Кардиолог Славущева рассказала о пользе сбалансированного питания для животных
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«Готовые корма уже содержат все необходимые витамины и микроэлементы. Если же любимец на натуральном кормлении, хозяину нужно самому высчитывать правильный рацион. Он должен на 70% состоять из мяса и субпродуктов, другие 30% — растительная пища», —  объяснила Славущева в беседе с «Москвой 24».

Также она добавила, что для поддержания здоровья животным необходима физическая активность в виде подвижных игр.

О наличии у питомцев сердечных патологий могут говорить сонливость, быстрая утомляемость, кашель, хрипы, изменение веса, увеличение живота, обмороки или озноб, заключила Славущева.

Ранее в беседе с «Известиями» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил об опасности жары для собак.

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