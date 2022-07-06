Первую линию Нижегородских центральных диаметров запустят 11 июля

Первую линию Нижегородских центральных диаметров (НЦД), которая свяжет Бор, а также Канавинский, Автозаводский и Приокский районы Нижнего Новгорода, запустят в тестовом режиме 11 июля.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Отмечается, что сегодня все пригородные поезда имеют конечную остановку на станции Нижний Новгород — Московский.

Как уточняет pravda-nn.ru, 11 июля запустят три поезда, один из которых будет отправляться в 07:31 и курсировать каждый день от проспекта Гагарина до станции Моховые Горы.

Ранее стало известно, что на всех станциях Московского метрополитена до конца 2022 года установят индукционные петли — вспомогательные устройства для пассажиров с нарушением слуха.