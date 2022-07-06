Первую линию Нижегородских центральных диаметров запустят 11 июля

Короткая ссылка
Первую линию Нижегородских центральных диаметров (НЦД), которая свяжет Бор, а также Канавинский, Автозаводский и Приокский районы Нижнего Новгорода, запустят в тестовом режиме 11 июля.
Первую линию Нижегородских центральных диаметров запустят 11 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н»

Отмечается, что сегодня все пригородные поезда имеют конечную остановку на станции Нижний Новгород — Московский. 

Как уточняет pravda-nn.ru, 11 июля запустят три поезда, один из которых будет отправляться в 07:31 и курсировать каждый день от проспекта Гагарина до станции Моховые Горы.

Ранее стало известно, что на всех станциях Московского метрополитена до конца 2022 года установят индукционные петли — вспомогательные устройства для пассажиров с нарушением слуха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить