Первую линию Нижегородских центральных диаметров запустят 11 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н».
Отмечается, что сегодня все пригородные поезда имеют конечную остановку на станции Нижний Новгород — Московский.
Как уточняет pravda-nn.ru, 11 июля запустят три поезда, один из которых будет отправляться в 07:31 и курсировать каждый день от проспекта Гагарина до станции Моховые Горы.
Ранее стало известно, что на всех станциях Московского метрополитена до конца 2022 года установят индукционные петли — вспомогательные устройства для пассажиров с нарушением слуха.