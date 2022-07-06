Кассы московского метро оснастят устройствами для пассажиров с нарушением слуха

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На всех станциях Московского метрополитена до конца 2022 года установят индукционные петли — вспомогательные устройства для пассажиров с нарушением слуха.
Кассы московского метро оснастят устройствами для пассажиров с нарушением слуха
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Петли создают магнитное поле, с помощью которых звук передаётся прямо в слуховой аппарат. Пассажиру нужно лишь включить режим «Т», когда он находится рядом с кассой.

Сегодня устройства работают в кассах на 12 станциях метро.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, до конца года такие петли появятся на всех станциях метро.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро составляет 95%.

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