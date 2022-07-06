Бюджет Российского научного фонда на 2023 год составит 42 млрд рублей

Генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов заявил, что бюджет РНФ на 2023 год составит 42 млрд рублей.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«На сегодняшний день это сумма в 33 млрд рублей, в 2023 году в соответствии с законом о бюджете мы планируем выйти на 42 млрд. Это существенный рост с 2014 года, когда мы запустились. Мы начинали с 7 млрд рублей. Сейчас мы финансируем более 7 тыс. проектов, это 50 тыс. российских ученых, получивших поддержку», — рассказал Хлунов.

Главная цель финансирования научных проектов — создание в России условий, сравнимых с зарубежными.

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