Бюджет Российского научного фонда на 2023 год составит 42 млрд рублей

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Генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов заявил, что бюджет РНФ на 2023 год составит 42 млрд рублей.
Бюджет Российского научного фонда на 2023 год составит 42 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«На сегодняшний день это сумма в 33 млрд рублей, в 2023 году в соответствии с законом о бюджете мы планируем выйти на 42 млрд. Это существенный рост с 2014 года, когда мы запустились. Мы начинали с 7 млрд рублей. Сейчас мы финансируем более 7 тыс. проектов, это 50 тыс. российских ученых, получивших поддержку», — рассказал Хлунов.

Главная цель финансирования научных проектов — создание в России условий, сравнимых с зарубежными.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов вручил благодарности выпускникам за высокие результаты на ЕГЭ.

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