В Минпросвещения России рассказали, как можно получить новую профессию

Директор Департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Виктор Неумывакин рассказал, кто может пройти переобучение и получить новую профессию.

В беседе с «Парламентской газетой» он сообщил, что в России скоро обновят перечень рабочих профессий для обучения.

Проект соответствующего приказа Минпросвещения на днях был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Неумывакин отметил, что изменится перечень программ профессионального обучения — это короткие программы повышения квалификации, профессиональной подготовки или переподготовки.

«Изменения вносятся именно в последний перечень — профессий рабочих и служащих. Обучаться по таким программам могут люди любого возраста, в том числе и те, кто работает, но хочет сменить сферу деятельности, или те, кто по каким-то причинам остался без работы», — сказал эксперт.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, каких сотрудников чаще всего ищут столичные работодатели.