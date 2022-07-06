Медведев назвал идею наказания России абсурдной

Идея наказать страну с крупнейшим ядерным потенциалом абсурдна, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме назвал бредовыми любые попытки создания трибуналов или судов для так называемого расследования действий России.

«Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создаёт угрозу существованию человечества», — написал Медведев в Telegram-канале.

Ранее он высказался о возможности ядерной войны. По словам Медведева, «накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности».

Он отметил, что «у такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну».

Медведев добавил, что это будет катастрофическим для всех сценарием.