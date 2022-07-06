СК просит заочно арестовать политолога Юрия Пивоварова по делу о растрате

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Следствие просит заочно арестовать научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова по делу о растрате.

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Екатерина Буравцова.

Отмечается, что Пивоварову заочно предъявлено обвинение по статье 160 УК (присвоение или растрата), он объявлен в международный розыск.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что следователи министерства завершили предварительное расследование в отношении экс-заместителя председателя ЦБ России Константина Корищенко и экс-руководителя ряда офшорных компаний бизнесмена Максима Пальчуна, обвиняемых в растрате ценных бумаг на 1,4 млрд рублей.

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