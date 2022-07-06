HR-специалист Санина рассказала, что делать после неудачного собеседования

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина рассказала, что делать, если работодатель отказал на собеседовании.

В беседе с «Известиями» она сообщила, что необходимо разобраться в причинах отказа, для чего стоит обратиться к рекрутеру. Обратная связь даст возможность посмотреть на рассказ о себе под другим углом. И уже на другом собеседовании соискатель будет лучше понимать, где стоит расставить акценты, рассказывая о себе.

По её словам, для успешного прохождения собеседования необходимо подготовиться к интервью с рекрутером или потенциальным начальником: настроиться, составить план, чтобы успеть продемонстрировать свои сильные стороны.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.