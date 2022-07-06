Более 20 тысяч граждан пострадали от клещей в Тюменской области
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Всего в области зарегистрировали 33 случая заболевания клещевым энцефалитом и 24 случая заболевания клещевым боррелиозом.
При укусе клеща жителям Тюмени следует обращаться в приёмное отделение инфекционной клинической больницы, а жителям муниципалитетов — в областные больницы.
Ранее в разговоре с «Москвой 24» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский назвал признаки развития инфекции после укуса клеща.