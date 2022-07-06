Нумеролог Новокрещева назвала удачные и неблагоприятные даты для бракосочетания в июле
- РИА Новости
В разговоре с «Вечерней Москвой» она сообщила, что самыми неудачными днями для заключения брака в текущем месяце считаются даты 8, 19 и 28 июля. Сочетание этих цифр символизирует ревность, возникновение конфликтов и недопониманий, сказала Новокрещева.
Самыми удачными днями для свадьбы считаются следующие даты: 1, 3, 10, 11, 12, 29 и 30 июля, добавила нумеролог.
Ранее сообщалось, что самыми востребованными ЗАГСами в Москве с начала 2022 года стали Дворец бракосочетания №1, более известный как Грибоедовский, Дворец бракосочетания №4 и Шипиловский отдел ЗАГС.