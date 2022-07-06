Нумеролог Новокрещева назвала удачные и неблагоприятные даты для бракосочетания в июле

Нумеролог Анна Новокрещева рассказала, какие даты в июле неблагоприятны для заключения брака, а какие, напротив, считаются счастливыми.

В разговоре с «Вечерней Москвой» она сообщила, что самыми неудачными днями для заключения брака в текущем месяце считаются даты 8, 19 и 28 июля. Сочетание этих цифр символизирует ревность, возникновение конфликтов и недопониманий, сказала Новокрещева.

Самыми удачными днями для свадьбы считаются следующие даты: 1, 3, 10, 11, 12, 29 и 30 июля, добавила нумеролог.

Ранее сообщалось, что самыми востребованными ЗАГСами в Москве с начала 2022 года стали Дворец бракосочетания №1, более известный как Грибоедовский, Дворец бракосочетания №4 и Шипиловский отдел ЗАГС.