«Ъ»: в России растёт импорт ноутбуков без предустановленной ОС
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Как сообщают источники газеты «Коммерсантъ», к осени доля таких ноутбуков может увеличиться до 80—90%. Предполагается, что таким образом поставщики пытаются сдержать рост цен на технику.
Ожидается, что это может повысить спрос на нелицензионные ОС.
В то же время в Минцифры планируют сделать предустановку на импортную технику отечественных систем обязательной.
Ранее сообщалось, что сеть магазинов re:Store начала продажу техники Apple, которая ввезена по схеме параллельного импорта.