«Ъ»: в России растёт импорт ноутбуков без предустановленной ОС

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В России растёт импорт ноутбуков без предустановленной ОС. Уже около 60% ноутбуков поставляются в Россию без операционной системы, а весной этот показатель был на уровне 40%.
«Ъ»: в России растёт импорт ноутбуков без предустановленной ОС
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Как сообщают источники газеты «Коммерсантъ», к осени доля таких ноутбуков может увеличиться до 80—90%. Предполагается, что таким образом поставщики пытаются сдержать рост цен на технику.

Ожидается, что это может повысить спрос на нелицензионные ОС.

В то же время в Минцифры планируют сделать предустановку на импортную технику отечественных систем обязательной.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов re:Store начала продажу техники Apple, которая ввезена по схеме параллельного импорта.

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