Власти Ямала прокомментировали ситуацию с подготовкой кадров для нефтегазовой отрасли

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прокомментировал ситуацию с подготовкой кадров для нефтегазовой отрасли.
Власти Ямала прокомментировали ситуацию с подготовкой кадров для нефтегазовой отрасли
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

«Надо готовить специалистов, которые найдут себя в нефтегазовой экономике. Монтажники, связь, энергетики, сварочное дело — то, что точно будет востребовано», — заявил Артюхов во время общения с жителями региона в прямом эфире.

Он также рассказал о начале строительства нового общежития для студентов, приехавших из Тазовского района в Новый Уренгой.

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