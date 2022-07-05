В Краснодарском крае рассказали о планах по строительству школ

В Краснодарском крае прошло совещание, посвящённое темпам строительства общеобразовательных учреждений.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, в настоящее время строится 37 школ, из них 27 — по национальным проектам.

«В этом году планируем завершить 17 учебных заведений, 13 из них должны открыть двери 1 сентября. Мы столкнулись с серьёзными вызовами, но снижать обороты ни в коем случае нельзя», — отметил глава региона.

За последние пять лет в крае возвели 52 новые школы. До конца 2024 должно быть построено ещё 46.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят образовательные объекты в рамках проектов развития территорий «Индустриальные кварталы».