В Краснодарском крае рассказали о планах по строительству школ

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В Краснодарском крае прошло совещание, посвящённое темпам строительства общеобразовательных учреждений.
В Краснодарском крае рассказали о планах по строительству школ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, в настоящее время строится 37 школ, из них 27 — по национальным проектам.

«В этом году планируем завершить 17 учебных заведений, 13 из них должны открыть двери 1 сентября. Мы столкнулись с серьёзными вызовами, но снижать обороты ни в коем случае нельзя», — отметил глава региона.

За последние пять лет в крае возвели 52 новые школы. До конца 2024 должно быть построено ещё 46.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят образовательные объекты в рамках проектов развития территорий «Индустриальные кварталы».

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