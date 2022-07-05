В Ставропольском крае назвали обладателей учительских премий 2022 года

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В Ставропольском крае назвали победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям 2022 года.
В Ставропольском крае назвали обладателей учительских премий 2022 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на региональное Минобразования.

«Из числа победителей: по четыре учителя начальных классов, русского языка и литературы; три учителя иностранных языков; по два учителя — математики, истории и обществознания, технологии; по одному учителю химии, географии и биологии», — заявили в ведомстве.

Лауреатов определяли по шести критериям, среди которых: наличие собственной методической разработки по предмету, высокие учебные результаты и внеурочные достижения учеников, адресная работа с детьми, профессиональное развитие педагога.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.

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