Жителям ЛНР передали гуманитарный груз из Оренбургской области
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Местным жителям передали две фуры гуманитарного груза, который собрали оренбургские жители и бизнес при поддержке партии «Единая Россия».
«Спасибо за тёплую встречу. Наши жители и предприятия области постарались передать именно то, что сегодня требуется жителям Перевальского района. Я уверен, наше сегодняшнее знакомство — первый шаг к долгим и плодотворным отношениям, которые позволят развивать как Оренбургскую область, так и Перевальский район», — заявил Паслер.
Также стало известно, что в Удмуртии встретили 51 ребёнка из ЛНР, которые приехали на «Университетские смены», организованные Глазовским пединститутом совместно с Минпросвещения России, передаёт udm-info.ru.
Программа включает обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о доставке гумпомощи жителям Харьковской области.