Жителям ЛНР передали гуманитарный груз из Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прибыл в город Перевальск — районный центр Перевальского района Луганской Народной Республики.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Местным жителям передали две фуры гуманитарного груза, который собрали оренбургские жители и бизнес при поддержке партии «Единая Россия».

«Спасибо за тёплую встречу. Наши жители и предприятия области постарались передать именно то, что сегодня требуется жителям Перевальского района. Я уверен, наше сегодняшнее знакомство — первый шаг к долгим и плодотворным отношениям, которые позволят развивать как Оренбургскую область, так и Перевальский район», — заявил Паслер.

Также стало известно, что в Удмуртии встретили 51 ребёнка из ЛНР, которые приехали на «Университетские смены», организованные Глазовским пединститутом совместно с Минпросвещения России, передаёт udm-info.ru.

Программа включает обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о доставке гумпомощи жителям Харьковской области.