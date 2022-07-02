Из Белгородской области доставили гуманитарную помощь жителям Харьковской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о доставке гумпомощи жителям Харьковской области.
Из Белгородской области доставили гуманитарную помощь жителям Харьковской области
  • РИА Новости

«Правительство Белгородской области вместе с ПАО «Россети» направило гуманитарный конвой с крупной партией энергооборудования», — написал он в своём Telegram.

В состав гуманитарного груза вошли оборудование и расходные материалы, предназначенные для восстановления системы электроснабжения в Купянском, Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области.

«Так, только трансформаторного масла было доставлено 25 т. Оно было необходимо для восстановления электроснабжения в Балаклее. Здесь почти месяц была разбита подстанция, которая обеспечивала электроэнергией весь город», — добавил Гладков.

Ранее российские военные доставили гуманитарную помощь в детские дома и школу-интернат ЛНР.

Детям привезли продуктовые наборы с кондитерскими изделиями, чаем и сладостями, а также игрушки и канцтовары, которых очень не хватает детдомам на освобождённых территориях.

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