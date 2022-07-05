Проректора таможенной академии в Подмосковье подозревают в сбыте наркотиков

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Проректора Российской таможенной академии подозревают в сбыте наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщило региональное управление СК России.
Проректора таможенной академии в Подмосковье подозревают в сбыте наркотиков
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении проректора — директора центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия». Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере», — говорится в сообщении в Telegram.

В СК добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к производству и сбыту наркотических средств.

Ранее стало известно, что в Верхней Пышме Свердловской области представители правоохранительных органов пресекли работу подпольной лаборатории, в которой изготавливали мефедрон.

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