Проректора таможенной академии в Подмосковье подозревают в сбыте наркотиков
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело в отношении проректора — директора центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия». Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере», — говорится в сообщении в Telegram.
В СК добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к производству и сбыту наркотических средств.
Ранее стало известно, что в Верхней Пышме Свердловской области представители правоохранительных органов пресекли работу подпольной лаборатории, в которой изготавливали мефедрон.