В Свердловской области пресекли деятельность нарколаборатории
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
«При опросе один из задержанных пояснил, что (второй подозреваемый. — RT) его брат работал курьером на одной из площадок сети интернет, а также создал сайт, где впоследствии планировал сбывать наркотики», — уточнили в ведомстве.
При задержании сотрудники полиции изъяли около 2,5 кг мефедрона.
В настоящее время специалисты ведут расследование.
Ранее сайт Newinform сообщал, что в Забайкальском крае полиция завершила расследование уголовного дела в отношении членов банды наркоторговцев.