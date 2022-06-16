В Свердловской области пресекли деятельность нарколаборатории

В Верхней Пышме Свердловской области представители правоохранительных органов пресекли работу подпольной лаборатории, в которой изготавливали мефедрон.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

«При опросе один из задержанных пояснил, что (второй подозреваемый. — RT) его брат работал курьером на одной из площадок сети интернет, а также создал сайт, где впоследствии планировал сбывать наркотики», — уточнили в ведомстве.

При задержании сотрудники полиции изъяли около 2,5 кг мефедрона.

В настоящее время специалисты ведут расследование.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Забайкальском крае полиция завершила расследование уголовного дела в отношении членов банды наркоторговцев.